Рязанские приставы открыли горячую линию для «двойников» должников

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В Управлении ФССП России по Рязанской области начала работать горячая линия для граждан, чьи персональные данные совпали с данными должников.

– Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в ФССП исполнительных документов, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Рязанцы, которые столкнулись с подобной ситуацией, призывают звонить по номеру телефона +7 (4912) 29-47-00. Помимо этого, «двойнику» необходимо представить в Управление документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). В противном случае в отношении него будут применены меры принудительного исполнения.

После подачи документов, которые подтверждают ошибочную идентификацию, судебные приставы отменят все наложенные ранее ограничения. Если у гражданина были списаны средства до обращения в службу, приставы примут меры по возврату удержанных средств.

В будущем исключить возможность подобный ситуаций позволят новые нормы, которые расширят перечень сведений, идентифицирующих должника.