Рязанская администрация обновила статистику заболеваемости коронавирусом по районам

Горадминистрация опубликовала статистику заболеваемости COVID-19 по районам Рязани.

На сегодняшний день 3087 человек с подтверждённым коронавирусом проживают в областном центре. Больше всего заболевших – Московском районе. Там зафиксировано 1034 случая заражения. Новой коронавирусной инфекцией заразились 880 жителей Октябрьского района.

730 человек проживают на территории Железнодорожного района, 443 – на территории Октябрьского. В статистику вошли как подтверждённые, так и условно-подтверждённые случаи.