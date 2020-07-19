Под Рязанью начал работать лагерь «Смена»

Под Рязанью открылся лагерь «Смена», сообщает сайт горадминистрации. Первыми путёвки в «Смену» получили дети, находящиеся в трудной ситуации, дети медработников и других лиц, оказывающих помощь гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции.

Чтобы отдохнуть в лагере, ребёнок должен предоставить справку, подтверждающую отсутствие контактов с заболевшими инфекционными заболеваниями, среди которых COVID-19.

Для предупреждения распространения коронавируса в лагере соблюдён ряд предписаний Роспотребнадзора. Так, дети находятся на социальной дистанции друг от друга. Им обрабатывают руки антисептиками и измеряют температуру. Регулярно в лагере проводится дезинфекция общих пространств. Большинство мероприятий будет проходить на свежем воздухе.

Ещё одна особенность оздоровительной кампании этого года – запрет на проведение родительских дней. В течение смены детям и работникам лагеря запрещено покидать территорию учреждения.