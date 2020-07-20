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На ярмарках выходного дня рязанцы купили 2 тонны чёрной смородины

7info7

В субботу,18 июля, в Рязани в очередной раз прошли ярмарки выходного дня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Свою продукцию на ярмарках реализовывали 149 производителей. Традиционно продукция была представлена в широком ассортименте. За день рязанцы приобрели 6 т мяса и колбас, более 6 т молока и молочных продуктов, 2,5 т хлеба, 0,2 т живой рыбы и 0,3 т мёда.

Привлекли внимание рязанцев сезонные продукты. Так, на ярмарках удалось продать 1 т картофеля, 1 т овощей, 2 т чёрной смородины и 0,5 т малины.

Очередные ярмарки выходного дня состоятся в субботу, 25 июля. Они пройдут в районе Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».

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