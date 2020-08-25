Касимовские судебные приставы разыскивают злостного должника по алиментам

В Отделении судебных приставов по Касимовскому району возбуждено исполнительное производство в отношении уроженца Калужской области Игоря Тебенихина. Мужчина имеет крупную задолженность по алиментам.

Тебенихин Игорь Николаевич 06.05.1988 г.р. с 2014 года уклоняется от уплаты средств на содержание 11-летней дочери. Сам мужчина родом из деревни Сычёво Мосальского района Калужской области. Горе-отца судебные приставы объявили в розыск, так как он не выходит с ними на связь и не проживает по месту регистрации.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, Управление ФССП России по Рязанской области просит обращаться в дежурную часть ведомства по телефону 8 (4912) 29-45-00.