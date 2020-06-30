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Как в Рязанской области проведут ЕГЭ в условиях пандемии

7info7
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Рязанская область готовится провести ЕГЭ в условиях пандемии COVID-19. На примере рязанской школы №39 показали, как процедура сдачи госэкзамена будет осуществляться в период распространения коронавирусной инфекции.

Об особенностях подготовки пункта проведения экзамена школы №39 к визиту выпускников рассказал его руководитель Вячеслав Доронин. По его словам, основной порядок проведения ЕГЭ не поменяется. Единственное новшество – в пунктах будут выполняться меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.

Так, заходить в школу выпускники смогут через два входа. Юноши и девушки будут приезжать на экзамен согласно чётко определённому графику. На полу в школе уже нанесена разметка, которая позволит присутствующим держать социальную дистанцию. На входе выпускникам придётся пройти не только через рамку металлоискателя. Каждому человеку, прибывшему на экзамен, измерят температуру. Выпускники, у которых температура тела окажется повышенной, будут немедленно переданы в руки дежурящих в пункте приёма экзамена медработников. При этом министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина отмечает: средства индивидуальной защиты юноши и девушки могут не использовать.

 – Учителя, которые проводят в этом году ЕГЭ, будут работать в масках и  перчатках. Выпускники могут использовать их по желанию, – рассказывает Щетинкина. – Кроме того, педагоги пройдут необходимое медицинское тестирование. Первый тест на коронавирус они сдали 25 июня. Повторно они сдадут его 2 июля.

Так как в этом году ЕГЭ приходится на июль, выпускникам разрешили иметь при себе на экзаменах прозрачную бутылочку воды объёмом 0,3 или 0,5 л. В аудиториях, в которых будут проводиться экзамены, столы выставлены в шахматном порядке на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. До начала ЕГЭ все пространства школ будут дезинфицироваться, во время экзаменов в кабинетах включат бактерицидные рециркуляторы воздуха.

– Правительство рязанской области выделило более 7 млн рублей на приобретение индивидуальных средств защиты, рециркуляторов, термометров и антисептиков, – отметила министр образования.

В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники школ, которым результаты экзамена необходимы для поступления в вузы. Несмотря на это, большая часть выпускников предпочла сдать госэкзамены. Присоединились к ним и выпускники прошлых лет. Экзамены будут проводиться по 14 образовательным предметам в 30 пунктах. Один из пунктов будет организован на дому. Основной период ЕГЭ начнётся в этом году 3 июля.

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