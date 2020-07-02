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Четверо рязанцев пожаловались в избирком во время голосования

7info7
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Четверо рязанцев пожаловались в избирком в день голосования по поправкам в Конституцию. Об этом на заседании сообщил зампред региональной избирательной комиссии Дмитрий Боков.

По его словам, Рязанский облизбирком подписал протокол голосования по поправкам в Конституцию

Двое рязанцев обратились для того, чтобы узнать адрес своих избирательных участков. Один из жителей региона пожаловался на нечёткую вывеску на здании избирательного пункта.

Один из избирателей пожаловался на то, что он отсутствовал в списках. Эту проблему удалось решить, и ему дали возможность проголосовать.

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