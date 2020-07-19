Блогер Варламов вновь раскритиковал благоустройство Рязани

Популярный блогер Илья Варламов вновь обрушился с критикой на Рязань. На этот раз его внимание привлекла детская площадка, которую обнесли колючей проволокой.

О конфликте, который разворачивается в одном из рязанских дворов, рассказала ГТРК «Ока». По сообщению СМИ, на улице Мервинской жители одного из домов обнесли забор игровой площадки колючей проволокой. Сделали они это для того, чтобы на площадку не заходили дети из соседних домов и не портили её. Этот факт очень возмутил жителей. Они считают, что такое средство защиты от посторонних изуродовало микрорайон и сделало его похожим на колонию.

Варламов уверен: проблема с этой площадкой намного серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. По мнению блогера, то, что детям приходится перелезать через забор, чтобы поиграть на площадке, говорит о проблемах в благоустройстве города.

При этом Варламов отмечает, что на площадке нет ничего примечательного. Она оборудована качелями, горкой и несколькими скамейками.

Представляете, насколько в Рязани все хреново, если дети вынуждены перелезать через забор, чтобы покататься на примитивных качелях? Может, мэру города стоит задуматься, как так получилось, что в Рязани нет нормальных детских площадок, из-за чего люди вынуждены унижаться и устраивать какие-то гражданские войны с соседями, чтобы попасть на самую обычную детскую площадку? — пишет он в своём блоге.