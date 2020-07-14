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Ручей Песоченка очистили от загрязнений

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В Рязани очистили от загрязнений Ручей Песоченка. Депутат Рязанской областной Думы Татьяна Баринова обратилась за помощью к руководству АО «РНПК».

– Очистка ручья Песоченка от загрязнений завершена! Мы с коллегой Юрием Кучаевым на встрече с жителями улицы Старое Село обещали оказать содействие в очистке воды и прибрежной зоны. На нашу просьбу откликнулось руководство АО «РНПК», – сообщила на своей странице в социальной сети член фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе Татьяна Баринова.

Мероприятия по очистке загрязненного нефтепродуктами ручья Песоченка провели бойцы военизированного газоспасательного отряда АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего общества НК «Роснефть». Они же приняли меры по недопущению распространения нефтесодержащей эмульсии.

Кроме того, содействие оказал руководитель Дирекции благоустройства города Рязани Андрей Шестопалов.

«Спасибо за понимание, неравнодушие, помощь!» – поблагодарила бойцов отряда Татьяна Баринова.

Оперативное аварийно-спасательное подразделение предприятия имеет опыт по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С помощью сорбирующего полотна было собрано более 30 мешков нефтесодержащей эмульсии.

Кроме того, работники АО «РНПК» применили сорбент для устранения остаточных явлений, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Напомним, в середине июня произошло загрязнение ручья, протекающего в районе улицы Старое Село в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани. В ливневую канализацию кто-то слил мазут, откуда естественным путем загрязненные стоки попали в ручей. Представителями различных ведомств были взяты пробы воды для анализа. Силами муниципальных предприятий провести очистку ручья не представлялось возможным – у городских властей нет соответствующих специалистов и оборудования.

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