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РНПК помогает детским садам Рязани

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», помогла детским садам №88 и №75 города Рязани. Благодаря помощи РНПК стало возможным провести ремонт логопедического кабинета и детских групп: заменить электрику, покрасить стены фактурной краской, уложить плитку, установить новую сантехнику, купить мебель и кухонное оборудование. Для ремонта использовались материалы, отвечающие современным требованиям безопасности и стандартам образовательных учреждений.

Детские сады №88 и №75 находятся в районе Горрощи и располагаются в зданиях, которым более 50 лет.

Как рассказала заведующая МБДОУ «Детский сад №88» Оксана Татульян, это учреждение посещают дети с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей. Поэтому помощь РНПК для них особенно значима.

И заведующая МБДОУ «Детский сад №75» Ольга Афонина подтвердила, что своими силами ремонт провести было бы сложно.

– Благодарим, что нам помогли подготовиться к новому учебному году. Уверена, что детям все понравится, – заявила Афонина.

РНПК поддерживает не только образовательные, но и медицинские учреждения. Так нефтезавод передал городским больницам 5600 комбинезонов, защищающих от коронавируса. Областному клиническому перинатальному центру и Рязанской областной детской клинической больнице имени Н.В. Дмитриевой предприятие передало средства на закупку медтехники.

РНПК также помогла Окскому природному заповеднику со строительством новой водонапорной башни. Компания регулярно оказывает помощь жителям посёлка Турлатово Рязанского района, учреждениям образования и культуры города.

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