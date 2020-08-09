Пропавшего 24-летнего рязанца нашли мёртвым

Пропавший в Рязани 24-летний Артём Неклюдов найден мёртвым. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт Рязань».

Напомним, местонахождение молодого мужчины было неизвестно с 31 июля. О том, что он погиб, сообщили в воскресенье, 9 августа.

Подробности случившегося поисковики, как обычно, не разглашают. В комментариях один из пользователей соцсети ВКонтакте сообщил, что у Артёма изуродовано лицо, хоронить его будут в закрытом гробу. Рязанец предполагает, что мужчину убили.