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Новости РязаниПроисшествия

Пропавшего 24-летнего рязанца нашли мёртвым

7info

Пропавший в Рязани 24-летний Артём Неклюдов найден мёртвым. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт Рязань».

Напомним, местонахождение молодого мужчины было неизвестно с 31 июля. О том, что он погиб, сообщили в воскресенье, 9 августа.

Подробности случившегося поисковики, как обычно, не разглашают. В комментариях один из пользователей соцсети ВКонтакте сообщил, что у Артёма изуродовано лицо, хоронить его будут в закрытом гробу. Рязанец предполагает, что мужчину убили.

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