Представители администрации Рязани встретятся с жителями улиц Фирсова и Лермонтова

В четверг, 16 июля, во Дворце детского творчества состоится встреча представителей администрации города Рязани с жителями улиц Фирсова и Лермонтова. На встрече будут обсуждаться вопросы строительства и благоустройства территорий в районе ул. Фирсова, д. 14 корп. 1, д. 12, д. 16, ул. Лермонтова, д. 20, корп. 1.

При проведении мероприятия будут обеспечены все необходимые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, включая соблюдение социальной дистанции и предоставление необходимых средств личной защиты (маски, перчатки).