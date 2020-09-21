Понедельник, 21 сентября, 2020
13.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествияТоп новость

Полиция сообщила подробности задержания подозреваемого в попытке убийства семьи в Рязани

7info

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности задержания подозреваемого в попытке убийства в Рязани семьи из трёх человек. Напомним, ранее подробности этого дела сообщили в Следственном комитете РФ

Подозреваемого – 24-летнего жителя Московской области – задерживали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Сообщение о ЧП в съёмной квартире на улице Есенина в Рязани поступило в полицию в среду, 16 сентября. Выяснилось, что пострадали 27-летняя женщина, её 69-летний дед и 5-летний ребёнок. У всех были колото-резаные раны. 

Установлено, что пострадавшая познакомилась в интернете с ранее судимым за кражу 24-летний жителем подмосковных Мытищ. Пару недель назад он переехал в Рязань и стал жить вместе с этой семьёй. А 16 сентября, утром напал на всех с ножом.

К счастью, благодаря помощи медиков, пострадавшие остались живы. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, включая малолетнего).

Задержали молодого мужчину в ночь на 19 сентября. Он скрывался в одном из хостелов в Мытищах. После этого подозреваемого доставили в Рязань. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Полиция сообщила подробности задержания подозреваемого в попытке убийства семьи в Рязани

Новости Рязани
Задержали молодого мужчину в ночь на 19 сентября. Он скрывался в одном из хостелов в Мытищах. После этого подозреваемого доставили в Рязань.
Узнать больше

Каждый бизнес – уникальная история

Мой Бизнес. Рязанская область
Финалист регионального этапа Всероссийского конкурса«Молодой предприниматель России – 2020» Удалов Денис –основатель SMM-агентства Stories. Свою работу над проектом предприниматель...
Узнать больше

Появилось видео крупного пожара в центре Рязани

Видео
РИА «7 новостей» публикует видео с моментом крупного пожара в центре Рязани. Запись в редакцию прислал наш читатель. Напомним,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Полиция сообщила подробности задержания подозреваемого в попытке убийства семьи в Рязани

Новости Рязани
Задержали молодого мужчину в ночь на 19 сентября. Он скрывался в одном из хостелов в Мытищах. После этого подозреваемого доставили в Рязань.
Узнать больше

ГК «Зелёный сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфорт» в Дашково-Песочне

Новости Рязани
Поистине грандиозный проект уже на первых этапах строительства удивлял своим масштабом и амбициями, но результат предвосхитил самые смелые ожидания.
Узнать больше

Рязанцы приняли участие в программе «Не кухня, а песня» с Сергеем Пенкиным

Культура
Певец приготовил с детьми вкусное блюдо, ответил на все вопросы, спел песню с ребятами из мультфильма «Холодное сердце»
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Циолковский: опередивший время

#КартаКосмосРязань
В полный рост, поднявшись пред     грозою, От родных раздолий взаперти  Не...
Узнать больше

Как выбрать вкусный виноград

Акценты
Виноград продают на рынках и в супермаркетах круглый год благодаря поставкам из разных стран. Откуда же привозят «янтарную ягоду»? Не подвергается ли...
Узнать больше

Личный синоптик, который не ошибется

Акценты
                  Как правильно выбрать домашнюю метеостанцию? Середина сентября. Лето нехотя переходит в осень. Из-за переменчивой погоды...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+