Полиция сообщила подробности задержания подозреваемого в попытке убийства семьи в Рязани

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности задержания подозреваемого в попытке убийства в Рязани семьи из трёх человек. Напомним, ранее подробности этого дела сообщили в Следственном комитете РФ.

Подозреваемого – 24-летнего жителя Московской области – задерживали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Сообщение о ЧП в съёмной квартире на улице Есенина в Рязани поступило в полицию в среду, 16 сентября. Выяснилось, что пострадали 27-летняя женщина, её 69-летний дед и 5-летний ребёнок. У всех были колото-резаные раны.

Установлено, что пострадавшая познакомилась в интернете с ранее судимым за кражу 24-летний жителем подмосковных Мытищ. Пару недель назад он переехал в Рязань и стал жить вместе с этой семьёй. А 16 сентября, утром напал на всех с ножом.

К счастью, благодаря помощи медиков, пострадавшие остались живы. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, включая малолетнего).

Задержали молодого мужчину в ночь на 19 сентября. Он скрывался в одном из хостелов в Мытищах. После этого подозреваемого доставили в Рязань.