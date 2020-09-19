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Задержан подозреваемый в покушении на убийство трёх человек в Рязани

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В Рязани задержан подозреваемый в покушении на убийство трёх человек. Преступление было совершено утром 16 сентября. Злоумышленник нанёс ножевые ранения 26-летней девушке, ее 5-летнему ребенку и 69-летнему мужчине, проживавшим в доме на улице Есенина. Как выяснило следствие, подозреваемый познакомился с пострадавшей в интернете и уже несколько дней жил в её квартире. С места преступления он скрылся.

Врачам удалось спасти жизни всем троим. А по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетнего). Как сообщает сайт СУ СК РФ по Рязанской области, основная версия произошедшего – корыстная цель.

Сотрудники полиции и СОБР Росгвардии задержали подозреваемого в Московской области и доставили в Рязань. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

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