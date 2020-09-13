Опергруппа обновила информацию о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 13 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 584 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3927, Касимов – 192, Сасово – 175, Скопин – 179, Рыбное – 197, Михайлов – 82, Ряжск – 223, Спасск – 37, Шацк – 39, Клепики – 30, Кораблино – 48, Новомичуринск – 154.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 52;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 127;
Клепиковский район – 126;
Кораблинский район – 32;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 119;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 50;
Путятинский район – 13;
Рыбновский район – 133;
Ряжский район – 39;
Рязанский район – 351;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 62;
Сасовский район – 49;
Скопинский район – 130;
Спасский район – 113;
Старожиловский район – 44;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 48;
Шиловский район – 140.