Объявлен тендер на реконструкцию Касимовского шоссе в Рязани

Администрация Рязани ищет подрядчика на выполнение работ по реконструкции участков Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Документы тендера размещены на сайте Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта – 218 млн 778 тыс 020 руб. Работы должны быть проведены в два этапа: с момента заключения контракта по 15 декабря 2020 г. и с 16 декабря 2020 г. по 31 июля 2021 г. Аукцион пройдёт в четверг, 20 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что на перекрёстке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе у гипермаркета «Глобус» планируют сделать дорожную развязку, чтобы улучшить его пропускную способность.