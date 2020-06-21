Обновлены данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом.

На 11.30 воскресенья, 21 июня, в Рязани и области выявлено 4808 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 47 являются условно подтверждёнными. Больше всего заражённых зарегистрировано в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1886 человек.

Увеличилось и число заболевших детей – сейчас их уже 462. 15 из них младше 1 года, 37 – годовалых малышей.

В возрасте от 18 до 45 лет COVID-19 заболели 1585 рязанцев, в возрасте от 65 до 80 лет – 709 человек. 166 заражённых рязанцев старше 80 лет.