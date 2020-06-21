Воскресенье, 21 июня, 2020
19.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Обновлены данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

7info
-

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом.

На 11.30 воскресенья, 21 июня, в Рязани и области выявлено 4808 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 47 являются условно подтверждёнными. Больше всего заражённых зарегистрировано в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1886 человек.

Увеличилось и число заболевших детей – сейчас их уже 462. 15 из них младше 1 года, 37 – годовалых малышей. 

В возрасте от 18 до 45 лет COVID-19 заболели 1585 рязанцев, в возрасте от 65 до 80 лет – 709 человек. 166 заражённых рязанцев старше 80 лет. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлены данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом. На 11.30 воскресенья, 21 июня, в Рязани...
Узнать больше

Путин подписал указ о награждении 250 рязанских медработников

Новости Рязани
В воскресенье, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников. В числе награждённых 250 рязанских медиков. Об этом сообщает...
Узнать больше

В Рязани пройдут универсальные ярмарки

Новости Рязани
В понедельник, 22 июня, в Рязани начнутся универсальные ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.  На сайте мэрии сообщается,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Любимов раскритиковал рязанцев за нарушение санитарных норм

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов раскритиковал жителей Рязани за нарушение санитарных норм. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 19 июня

Новости Рязани
7info представляет обзор событий и новостей Рязани и Рязанской области за 19 июня. В Рязанской области выявлено ещё 52...
Узнать больше

Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заболевших по районам города

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, в нём коронавирусом болеют 838 человек. За день зарегистрировано 7 новых случаев.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как спасти вишню от птиц

Акценты
Совсем скоро в рязанских садах созреют вишни. Во второй половине июня первым урожаем порадуют ягоды сортов Шпанка, Молодежная, Малышка и другие раннеспелые...
Узнать больше

Как поменять корм собаке без вреда для её здоровья

Акценты
Ситуация с коронавирусной инфекцией заставила многих пересмотреть свой бюджет. Некоторые собаководы вынуждены сокращать расходы на покупку корма для своих питомцев. Но резкое...
Узнать больше

5 лёгких фильмов для отдыха после работы

Акценты
Устали на работе, а до конца трудовой недели ещё далеко? Утомила жара? Повседневные заботы давят, и хочется лёгкости? Пришло время немного отдохнуть....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+