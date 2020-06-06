Обновлена статистика заражения коронавирусом по районам Рязани

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Администрация Рязани обновила статистические данные о заражении коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

По данным пресс-службы городской администрации, на 12 часов субботы, 6 июня, в Рязанской области зарегистрированы 4013 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заражён 2091 человек.

Самым «заражённым» продолжает оставаться Московский район Рязани. Там коронавирусом заболели уже 733 человека. В Октябрьском районе города зарегистрировано 545 случаев, в Железнодорожном – 476, в Советском – 337.