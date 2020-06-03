Обновлена информация о «заражённых» районах Рязани

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Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.

На среду, 3 июня, в Рязанской области зарегистрирован 3801 человек с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19. В Рязани насчитывается 1992 заболевших.

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Московском районе Рязани. Здесь заражены 702 человека. Далее по числу заболевших идут Октябрьский (507), Железнодорожный (459) и Советский район (324).