Обновлена география распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 30 сентября в регионе зарегистрирован 8 тыс 221 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4273 (+18), Касимов – 203, Сасово – 191 (+3), Скопин – 205 (+5), Рыбное – 210, Михайлов – 87, Ряжск – 234, Спасск – 46, Шацк – 40, Клепики – 33, Кораблино – 52 (+2), Новомичуринск – 158.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 56;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 44;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 132 (+1);
Клепиковский район – 132;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 124;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 51;
Путятинский район – 21;
Рыбновский район – 147 (+2);
Ряжский район – 39;
Рязанский район – 380;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 68 (+2);
Сасовский район – 56;
Скопинский район – 142 (+1);
Спасский район – 127 (+1);
Старожиловский район – 53;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 34 (+2);
Шацкий район – 51;
Шиловский район – 149.