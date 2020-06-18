Николай Любимов рассказал как в Рязани будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

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Голосование по поправкам в Конституцию будет проводиться в условиях строгого соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и правил. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал в интервью рязанским телекомпаниям. По словам главы региона. люди смогут проголосовать без риска для своего здоровья. При входе на избирательный участок все будут получать одноразовые перчатки, маски и ручки.

В Рязанской области проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля включительно.

– Я призываю всех прийти и выразить свою гражданскую позицию. Считаю, что это очень важно. Особенно в нынешних условиях, потому что пандемия, та ситуация, с которой мы все столкнулись, выявила ряд вопросов, которые должны решаться именно на уровне Конституции, показала, насколько своевременны предлагаемые поправки, – подчеркнул губернатор.