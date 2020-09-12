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Николай Любимов посетил ООО «Скопинфарм»

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11 сентября губернатор Николай Любимов побывал в Скопинском районе и посетил одно из предприятий фармацевтического кластера, который активно формируется в Рязанской области, – ООО «Скопинфарм».

Глава региона осмотрел производственные участки по изготовлению цитостатиков, препаратов крови, маркировке лекарственных средств, площадку, где ведется строительство нового фармзавода по производству готовых лекарственных средств.

Далее состоялось совещание, в ходе которого обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов в ООО «Скопинфарм» по строительству заводов по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, а также цитостатиков и готовых лекарственных форм. Объём инвестиций составит более 8 млрд. рублей, сообщает сайт регионального правительства. Сдача объектов намечена на 2022 год.

Отдельно был рассмотрен проект развития Рязанской областной станции переливания крови.

Николай Любимов отметил, что успешная деятельность Скопинского фармзавода очень важна для Рязанского региона и для страны в целом в плане решения задач импортозамещения.

– Работа «Скопинфарма» и его достигнутые производственные результаты в очередной раз подтверждают, что экономика возрождается, оживляются инвестиционные потоки, а государственная поддержка позволяет эффективно развиваться, что радует, – подчеркнул Николай Любимов. – Инвестиции, которые вкладываются в обновление этого предприятия, дают возможность расширить производство медикаментов, осваивать выпуск новой продукции.

По словам губернатора, препараты, которые будут изготавливать здесь, крайне востребованы и необходимы отечественному здравоохранению. Кроме того, на предприятии будет создано боле 500 новых высокотехнологичных рабочих мест, которые смогут занять выпускники Рязанского медуниверситета.

Генеральный директор ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе отметила, что предприятие занимает лидирующие позиции в отрасли по темпам роста.

– За последние три года произошли действительно большие изменения, которыми мы гордимся, завод развивается, сейчас здесь выпускается 15 различных лекарственных препаратов, – сказала Инга Нижарадзе. – В Скопинском районе будут развиваться совершенно новые технологии, которых раньше не было на территории России. Благодаря современным механизмам сотрудничества, специальным инвестконтрактам мы можем сегодня вкладывать в это инвестиции.

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