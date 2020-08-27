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Николай Любимов поручил отремонтировать стадион в Спасске-Рязанском

7info 2

26 августа Губернатор Рязанской области Николай Любимов вопрос благоустройства стадиона в Спасске-Рязанском.

С просьбой о реконструкции городского стадиона к губернатору обратилась Елена Батова. Николай Любимов поручил министерству физической культуры и спорта Рязанской области проработать вопрос включения объекта в федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

– Стадион в Спасске-Рязанском необходимо капитально отремонтировать, чтобы люди занимались спортом в комфортных, современных условиях, – подчеркнул он.

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Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов отметил, что получение гранта в размере 40 млн. рублей позволит предусмотреть на объекте и беговые дорожки, и современное футбольное поле.

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