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На какие соцгарантии могут рассчитывать сотрудники-инвалиды

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В рамках проекта «Прокуратура поясняет» РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей.

На какие соцгарантии могут рассчитывать сотрудники-инвалиды? Рассказывает помощник Сасовского межрайонного прокурора Юлия Маркова.

В силу ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.

Льготы работающим инвалидам предоставляются и при назначении отпуска. Согласно Трудовому кодексу, гражданин, имеющий инвалидность, имеет право на удлиненный оплачиваемый ежегодный отпуск. Если все граждане получают, как правило, 28 календарных дней, то инвалиды – 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ). Также установлена отдельная норма в отношении больничных листов – не более 4 месяцев подряд или 5 месяцев в календарном году (ч.3 ст.6 Федерального закона 255-ФЗ от 29.12.2006).

Инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, не более 35 часов в неделю, с сохранением полной оплаты труда (п. 3 ст. 23 Федерального закона № 181-ФЗ, п. 1 ст. 92 ТК РФ).

Работодатель не имеет права рассчитывать заработную плату исходя из количества фактически отработанных часов. То есть, сотрудник-инвалид обязан получать обычную заработную плату наравне со всеми остальными.

Работающим инвалидам по их заявлениям работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).

Сотрудники получившие инвалидность из-за чернобыльской катастрофы имеют право уходить в отпуск в любое удобное для них время и дополнительно могут взять отпуск в 14 дней (п.5 ст.14 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).

Льготы работнику-инвалиду полагаются с момента предоставления им соответствующих документов работодателю: справки с указанием инвалидности и индивидуальной программы реабилитации. Если работником не предоставлены соответствующие документы, работодатель не в праве их самостоятельно истребовать, и не имеет оснований для предоставления соответствующих льгот.

Если сотрудник получил инвалидность, уже работая в организации, то для получения причитающихся льгот и привилегий, ему необходимо предоставить работодателю документы, подтверждающие статус инвалида. После этого условия сотрудничества будут пересмотрены и переоформлены.

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