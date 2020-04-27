На дороги Рязани нанесут износостойкую разметку

В Рязани продолжаются работы по содержанию улично-дорожной сети города в безопасном состоянии.
С начала года ямы и выбоины заделали на 224 улицах Рязани. Общая площадь ремонта составила порядка 5000 кв. м, сообщает сайт администрации.
С июня 2020 года планируется нанести износостойкую дорожную разметку на 27 участков дорог в Рязани.
До конца года на городских улицах будет нанесено 130 км продольных линий дорожной разметки и 13 725 кв. м стоп-линий и пешеходных переходов.
Кроме того, предусмотрена установка 580 дорожных знаков и организация адаптивной системы управления дорожным движением на 41 светофорном объекте.
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