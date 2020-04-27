Понедельник, 27 апреля, 2020
10 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

На дороги Рязани нанесут износостойкую разметку

7info 2

В Рязани продезинфицировали детские площадки

Новости Рязани
В пятницу, 24 апреля, в Рязани продолжили дезинфекцию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации  Рязани. Специальным раствором специалисты...
Узнать больше

На Михайловском шоссе ограничили движение транспорта

Новости Рязани
22 апреля в Рязани ограничили движение по одной из полос на Михайловском шоссе. Причина - аварийно-ремонтные работы на водопроводе.
Узнать больше

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, на территории Рязанской области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом говорится в СМС-рассылке...
Узнать больше
-

В Рязани продолжаются работы по содержанию улично-дорожной сети города в безопасном состоянии.

С начала года ямы и выбоины заделали на 224 улицах Рязани. Общая площадь ремонта составила порядка 5000 кв. м, сообщает сайт администрации.

С июня 2020 года планируется нанести износостойкую дорожную разметку на 27 участков дорог в Рязани.

До конца года на городских улицах будет нанесено 130 км продольных линий дорожной разметки и 13 725 кв. м стоп-линий и пешеходных переходов.

Кроме того, предусмотрена установка 580 дорожных знаков и организация адаптивной системы управления дорожным движением на 41 светофорном объекте.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На дороги Рязани нанесут износостойкую разметку

Администрация
В Рязани продолжаются работы по содержанию улично-дорожной сети города в безопасном состоянии. С начала года ямы и выбоины заделали...
Узнать больше

Ещё более 100 положительных тестов на COVID-19 поступили в рязанский Роспотребнадзор

Коронавирус Рязань
По данным опергруппы правительства Рязанской области, ещё 101 рязанец сдал положительный тест на коронавирус. Теперь их анализы находятся на подтверждении в лаборатории...
Узнать больше

Рязанцев приглашают на онлайн-тренировку с чемпионом по кикбоксингу

Новости Рязани
В понедельник, 27 апреля, все желающие могут присоединиться к онлайн-тренировке по кикбоксингу. Тренировку в режиме оналйн проведёт Владислав Власенко...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлено более 80 новых случаев коронавируса

Коронавирус
В понедельник, 27 апреля, в Рязанской области подтвердились 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эта информация появилась на сайте Стопкоронавирус.РФ, публикующем официальную...
Узнать больше

Рязанцам покажут большой театральный капустник

Культура
В понедельник, 27 апреля, рязанские театралы смогут встретиться с любимыми артистами. Четыре рязанских театра снова соберутся вместе, чтобы поставить спектакль по техзаданию....
Узнать больше

Как в Рязани получить QR-код для физических лиц. Порядок действий

Новости Рязани
С сегодняшнего дня – с 27 апреля – в Рязанской области стало возможным получение QR-кодов для физических лиц. Специальный раздел появился на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+