Лео Бокерия поблагодарил Николая Любимова за борьбу с коронавирусом

С 11 по 13 августа в Москве состоялся Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России», где, в частности, был представлен опыт работы рязанских медиков в период пандемии коронавируса. Губернатору Рязанской области Николаю Любимову была передана Благодарность от Президента Лиги здоровья нации, сопредседателя оргкомитета форума, академика Лео Бокерия.

В состав делегации региона вошли специалисты Областной клинической больницы, где в период пандемии была организована наиболее масштабная «красная зона», рассчитанная на одновременное пребывание 450 человек. Врачами применялись инновационные методы лечения, новые препараты, которые за счет участия региона в испытаниях, рязанцы могли получать первыми в стране. Кроме того, свыше 150 пациентам с covid-19 была оказана экстренная хирургическая помощь при инсультах, травмах и других заболеваниях. При этом в «зеленой зоне» продолжался прием пациентов без коронавируса с серьезными заболеваниями гематологического, ревматологического и онкологического профилей.

В рамках форума информация о работе клиники в период пандемии была представлена на специализированном стенде. Специалисты ОКБ также поделились опытом работы с оборудованием для дистанционного мониторинга здоровья пациентов с заболеваниями органов кровообращения, которое было получено в рамках проекта «Новые цифровые технологии в здравоохранении Рязанской области».

За вклад в оздоровление населения, включая организацию медпомощи населению в период пандемии, а также поддержку проведения Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» от Президента Лиги здоровья нации, сопредседателя оргкомитета форума, академика Лео Бокерия Губернатору Рязанской области Николаю Любимову была передана Благодарность, врученная участникам делегации.