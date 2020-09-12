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Курсанты рязанского училища ВДВ приняли присягу

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В субботу, 12 сентября, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени В.Ф. Маргелова приняли присягу. Торжественное мероприятие посетили заместитель председателя правительства Роман Петряев, глава администрации Рязани Елена Сорокина, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай.

Роман Петряев отметил, что десантники являются элитой нашей армии, символом и гордостью российских Вооруженных Сил, брендом Рязанской области и города Рязани.

– Уважаемые курсанты, вам предстоит многое освоить, многому научиться, чтобы стать настоящими офицерами Воздушно-десантных войск, – отметил Петряев.

В этом учебном году на первый курс РГВВДКУ было зачислено 602 абитуриента, сообщает сайт регионального правительства.

После присяги гости мероприятия увидели показательные выступления по рукопашному бою, выступление роты почетного караула, десантирование команды училища по парашютному спорту, мастерство художественного вождения квадроциклов в исполнении военнослужащих батальона обеспечения учебного процесса.

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