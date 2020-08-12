Конкурс на специальности Рязанского медколледжа вырос до 4 человек на место

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 отмечается повышение престижа профессия медицинского работника и специальностей, реализуемых в Рязанском медицинском колледже. Колледж стал очень популярным среди абитуриентов в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В ходе реализации Национального проекта «Здравоохранение» выполняется одна из его ведущих задач – обновление кадрового состава в отрасли и ликвидация его дефицита.

В год 110-летия образования медицинского колледжа вырос интерес к учебному заведению. Конкурс на специальностям «Сестринское дело» и «Акушерское дело» составил 4 человека на место, а на «Лечебное дело», «Фармация» и «Лабораторная диагностика» – 3 человека на место.

– Инновационной особенностью приёма 2020 года стало заключение договоров абитуриентов с медицинскими организациями о целевом обучении для обеспечения потребности медицинских организаций в специалистах, – пояснила директор колледжа Наталья Литвинова.

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Она отметила, что в период обучения абитуриенты под руководством наставников будут проходить учебные и производственные практики на местах своей будущей работы, в дальнейшем это позволит им легко влиться в коллектив.