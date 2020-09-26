Какое наказание ждёт за оскорбление через голосовые сообщения

В рамках проекта «Прокуратура поясняет» РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей.

Можно ли привлечь к административной ответственности человека, оставившего голосовое сообщение с нецензурными оскорблениями в социальных сетях?

Расскажем вместе с помощником прокурора Сараевского района Ниной Панфиловой.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, в т.ч. содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации (ст. 5.61).

Право возбуждения дел по названной статье предоставлено должностным лицам органов прокуратуры, куда и следует обращаться с заявлением.

Необходимо помнить, что в силу ст. 4.5 названного Кодекса РФ срок давности на привлечение лица к административной ответственности составляет 3 месяца со дня совершения.

При необходимости в соответствии со ст.ст. 12, 151, 152 Гражданского кодекса Российской Федерации возможна защита чести и достоинства, а также взыскание морального вреда в судебном порядке. Исковая давность на требования о защите личных неимущественных прав не распространяется.