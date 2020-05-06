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Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом году мы не сможем пойти на парад, закружиться в вальсе на центральной площади города, посмотреть живые концерты. Но отметить любимый праздник, почтить память павших в бою и вспомнить подвиги великих героев можно и нужно, оставаясь дома.

Мы собрали для вас информацию о крупнейших акциях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.

#БессмертныйПолкОнлайн

«Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Шествие можно будет увидеть на сайте «Бессмертного полка России», на телеканалах, в онлайн-кинотеатрах, на медиафасадах страны. Вы можете присоединиться к акции, заполнив анкету на сайте 2020.polkrf.ru или в приложениях ВКонтакте и Одноклассники. Поделитесь полученным коллажем в соцсетях с хэштегом #бессмертныйполконлайн Горячая линия акции – 8 800 20 1945 0 Трансляция Шествия начнется в 11 часов по местному времени.

#ЭтотДеньПобеды

В 19:01 после «Минуты молчания» выйдите на балконы или встаньте у открытого окна и исполните главную песню 9 мая «День Победы», держа в руках изображения своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

#ПоемДвором

Вы можете петь любимые песни военных лет в течение всего дня — в открытых окнах со своими соседями по двору. В момент акции песни будут транслировать на телевидении и радио, а социальная сеть «Одноклассники» предложит спеть лучшие из военных песен в караоке.

#ФлагРоссии

Государственный флаг Российской Федерации можно вывесить в окне или на балконе вместе с Георгиевской ленточкой. Флаг России — наша гордость!

#Георгиевскаяленточка

Вы можете бесплатно получить Георгиевскую ленточку в продуктовых магазинах, аптеках или АЗС и повесить ее там, где сочтете нужным. Вы также можете скачать изображение ленточки в интернете и разместить на своей аватарке в социальных сетях.

#ПесниПобеды

Профессиональные музыканты и просто любители военной песни могут исполнить песни о войне и выложить свои видео в социальные сети с единым хэштегом #ПесниПобеды. Скачать Песни Победы вы можете по адресу polk.press.

#Окна_Победы

Вместе со своим ребёнком вы можете украсить окна рисунками, отражающими участие вашей семьи в Великой Отечественной войне или созданными по мотивам фильма или книги о войне. Сфотографируйте и выложите фото вашего окна в социальные сети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Лучшие рисунки будут отмечены призами!

#СадПамяти

Почтить память погибших героев вы можете, посадив на приусадебном участке, на даче или палисаднике около дома любое дерево. Разместите фото в социальных сетях и на сайте Садпамяти2020.рф с хештегами #СадПамятиДома, #СадПамяти. Подробнее об акции — Садпамяти2020.рф.

#ЛицаПобеды

Mail.ru Group запустила проект «Лица Победы» — единый архив фотографий времен войны с встроенными технологиями распознавания лиц. Благодаря проекту, родственники участников войны смогут найти фотографии своих родных в архиве на 9may.mail.ru и связаться с владельцами снимков.

В группе Рязанская область ВКонтакте 9 мая в 19.00 можно посмотреть online-трансляцию спектакля-концерта «Нам дороги эти позабыть нельзя» в исполнении артистов Рязанского театра кукол.

Информация об акциях и трансляциях будет дополняться

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