В Рязани завершилось первое обучение для специалистов по госинформированию

В пятницу, 2 октября, в Доме молодёжи подвели итоги обучения пресс-секретарей органов власти и администраций муниципалитетов Рязанской области. Курс «Тренды госинформирования: ключевые направления и инструменты» успешно прошли 39 специалистов. Все они получили свидетельства о повышении квалификации.

Обучение началось в феврале 2026 года. Такой курс в регионе провели впервые. Его участниками стали сотрудники информационных блоков и пресс-служб органов исполнительной власти, администраций муниципалитетов и подведомственных учреждений. Программу разработали Правительство Рязанской области, Корпоративный университет Правительства Рязанской области, РГУ имени С.А. Есенина, Центр управления регионом и сетевое издание 7инфо. В рамках образовательных блоков разбирали реальные ситуации, с которыми специалисты сталкиваются в работе.

С поздравительным словом перед выпускниками выступил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков:

«Если мероприятие не было освещено, значит, мероприятия не было. И это правда. Мы можем многое делать, создавать, ремонтировать, открывать, но если не покажем это и не расскажем о проделанной работе, результат будет не таким, которого мы ждём. Поэтому ваша работа крайне важна».

Курс длился полгода и включал несколько тематических модулей. Специалисты учились создавать контент для социальных сетей, работать с алгоритмами, вести госпаблики и страницы руководителей, взаимодействовать со СМИ и планировать информационную работу. Отдельные занятия были посвящены освещению избирательного процесса, работе с тематикой специальной военной операции в соцсетях, обратной связи с жителями и информационным рискам. Уделили внимание и юридической составляющей работе пресс-секретарей — законодательству об авторском праве и персональных данных. Также прошли практические мастер-классы по съёмке, дизайну, ораторскому мастерству и использованию в работе нейросетей.

Одной из задач курса стало налаживание взаимодействия между специалистами из разных муниципалитетов и ведомств. За несколько месяцев они смогли познакомиться, обменяться деловыми контактами и обсудить реализацию совместных проектов. Проректор по образовательной деятельности РГУ имени С.А. Есенина Ольга Щетинкина отметила, что полученные во время обучения связи и опыт помогут участникам в дальнейшей работе:

«Вы все разные, у вас разные подходы к решению вопросов, которые возникают в профессиональной деятельности. Но, работая в рамках курса повышения квалификации, вы выстроили взаимодействие, которое позволит совершенствовать свою работу. Жизнь нашего региона наполнена большими событиями, и то, как вы представляете их в современном информационном мире, очень важно».

Эту же мысль продолжила руководитель Центра управления регионом Рязанской области Елена Палехова:

«Обязательно сохраняйте эти контакты, потому что нет ничего ценнее обмена опытом с единомышленниками. Я надеюсь, что вы получили вдохновение для дальнейших проектов и новых идей».

Итоговым испытанием стала защита выпускных проектов. Специалисты представляли стратегию информационной работы в госпаблике своего ведомства или муниципалитета, а также на странице руководителя.

С поздравлениями к выпускникам также обратились педагоги курса. Заместитель руководителя Центра управления регионом Рязанской области Марина Дрозд поделилась впечатлениями от совместной работы:

«Работая над программой курса, мы хотели, чтобы это было не для галочки, чтобы вы реально вынесли отсюда для себя что-то полезное для ежедневной работы. И я думаю, что у нас получилось. Даже специалисты, которые давно работают и имеют большой опыт, получили для себя что-то новое. Мы все с вами остаёмся на связи. Мы действительно стали одной большой дружной информационной командой региона».

Главный редактор 7инфо Екатерина Щеренкова подчеркнула важность взаимодействия между пресс-службами и средствами массовой информации, специфику которого также разбирали в рамках курса:

«Пресс-службы и средства массовой информации — это не две стороны противоборствующие. Это одна система, один механизм. Вместе мы выполняем важнейшую миссию: даём жителям региона не просто новости, а проверенную информацию, отвечаем на вопросы, помогаем решать проблемы».

Организаторы программы планируют продолжить проводить подобные обучения для специалистов, отвечающих в регионе за госинформирование.