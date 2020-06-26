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Как будет оплачиваться рабочий день 1 июля

7info 2
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1 июля в России состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ. Этот день объявлен выходным. Но. как известно, не все организации могут остановить свою работу.

Как же будет оплачиваться работа в выходной 1 июля? Разбираемся вместе с прокуратурой Рязанского района.

В соответствии с информацией Федеральной службы по труду и занятости, 1 июля 2020 года будет оплачиваться как выходной день. То есть, работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается.

По желанию работника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно отпуск на этот день не продлевается.

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