К Дню города в Рязани появится новый скейт-парк

В Рязани появится новый скейт-парк. Он расположился в ЦПКиО со стороны Братиславской улицы напротив теннисного корта. В понедельник, 27 июля, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская осмотрела новый спортивный объект, построенный в рамках третьей очереди благоустройства парка по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Юлия Рокотянская встретилась с подрядчиками и представителями рязанской молодежи. Скейтер Михаил Резниченко поделился впечатлениями от площадки, а граффити-художник Антон Шульгин предложил разрисовать бетонное покрытие и показал главе муниципального образования свои эскизы.

– Поддерживаю идею, это место должно быть ярким и узнаваемым. Уверена, что ребята будут ставить здесь рекорды и делать неповторимые трюки. Новый скейт-парк станет отличным подарком ко Дню города для рязанской молодежи, – отметила Юлия Рокотянская.

С просьбой найти в городе место и обустроить площадку для езды на скейтах, роликах, велосипедах и самокатах к Юлии Рокотянской обращались активисты. Новый спортивный объект стал первым бетонным скейт-парком в городе.

В настоящее время здесь заканчивается благоустройство окружающей территории, оформляются газоны и подключаются элементы освещения.

Официальное открытие скейт-парка намечено на День города.











