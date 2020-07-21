К 925-летию Рязани наградят 925 рязанцев

В этом году Рязань отмечает 925-летие. Праздничные мероприятия пройдут в течение 4 дней. Подробности празднования обсуждались в режиме видеоконференцсвязи. В онлайн-режим могут перенести и сам праздник, если не позволит эпидемиологическая обстановка.

Праздничные торжества начнутся 1 августа в 9.25. Символика юбилейных цифр отмечается и в количестве рязанцев, которых наградят в честь юбилея города.

В ходе торжественного приёма в Центральном парке культуры и отдыха наградят 925 человек. В этот день будут названы и имена новых почётных граждан города.

Отмечается, что гостей приёма рассадят с соблюдением социальной дистанции.