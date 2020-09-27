Из-за коронавируса отменён ещё один домашний матч ХК «Рязань»

Домашний матч ХК «Рязань» с пермским «Молотом-Прикамье» перенесён из-за вспышки коронавируса в команде соперника. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

Игра с пермской командой должна была пройти в Рязани 7 октября. Новая дата проведения матча будет определена позднее.

Напомним, это уже не первая домашняя игра рязанцев, перенесённая из-за коронавируса. Игра с тюменским «Рубином» была перенесена на ноябрь из-за COVID-19 у соперников.

Также на более поздний срок был перенесён домашний матч «Рязани» со «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Здесь причиной также стал коронавирус, но заболели им игроки клуба СКА, выступающего в КХЛ. Молодые хоккеисты их ВХЛ были вызваны в основную команду и не могли сыграть в Рязани.