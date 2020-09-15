Губернатор Рязанской области подвел итоги выборов

Во вторник, 15 сентября, Николай Любимов провел заседание регионального правительства, на котором подвёл итоги выборов, сообщает пресс-служба ведомства.

Губернатор напомнил, что в регионе проходили выборы в рязанскую областную думу седьмого созыва. Любимов выразил уверенность, что дополнительный день голосования повалил обеспечить дополнительную защиту во время пандемии.

— Голосование было организовано с соблюдением всех законодательных норм и прошло спокойно, без серьезных нарушений, как и избирательная кампания в целом. Главное – было обеспечено свободное волеизъявление граждан, — отметил глава региона.

Кроме того, Николай Любимов поблагодарил рязанцев за проявленную гражданскую активность и доверие к власти, за поддержку партии «Единая Россия» и доверие к губернатору как к лидеру партии.