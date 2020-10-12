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Фёдор Амосов представит в Рязани концерт французского композитора Эдуарда Лало

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15 октября вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова Фёдор Амосов представит Концерт французского композитора Эдуарда Лало. Также артисты РГСО исполнят Симфонию ре минор Сезара Франка.

Концерт пройдёт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Федор Амосов – выпускник Мичиганского университета и Кливлендского института музыки.

В 2015-м был признан не только лучшим исполнителем программы второго тура XV конкурса им. П.И.Чайковского, но и лучшим интерпретатором концерта Йозефа Гайдна.

Концерт состоится 15 октября в 19.00.

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