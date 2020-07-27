«ФосАгро-Регион» поможет Рязанской области реализовать свой аграрный потенциал

В четверг, 23 июля, в Рязанской области состоялось одно из самых ожидаемых событий в сельско-хозяйственной отрасли региона – выставка «День поля 2020». В этом году форум впервые проводится в течение двух дней. Но не только продолжительностью отличается «День поля 2020» от своих предшественников. Стала масштабнее и площадь, на которой проходила агровыставка. Впервые за три года крупнейшие российские и зарубежные производители сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, семян различных агрокультур расположились на 30 га в СПК «Вышенский».

День поля, ставший не только деловой площадкой, но и традиционным праздником в честь старта уборочной, посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин, главы районов Рязанской области, представители компаний, работающих с агропромышленным комплексом.

Одной из первых Николай Любимов осмотрел экспозицию компании «ФосАгро-Регион» – крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений, входящую в группу «ФосАгро» — российского лидера по производству фосфорсодержащих удобрений. На сегодняшний день региональные компании сети работают в более 70 регионах России. По словам гендиректора «ФосАгро-Регион», за последние три года аграрии Рязанской области увеличили приобретение продукции ФосАгро более чем в два раза.

Как рассказал Андрей Вовк, потенциал Рязанской области в сфере АПК – весьма значителен. К несомненным плюсам работы в рязанском регионе Андрей Вовк также отнёс благоприятный инвестиционный климат, созданный в Рязанской области при поддержке губернатора, и растущий спрос на минеральные удобрения со стороны регионального АПК.

В планах компании — создание складских комплексов в регионе. Благодаря им запасы минеральных удобрений будут находится рядом с сельхозугодиями. Это позволит оптимизировать затраты аграриев на хранение удобрений и их доставку на поля.

Глава региона Николай Любимов положительно оценил предложения «ФосАгро-Регион» по наращиванию объёмов взаимодействия с хозяйствами Рязанской области.

– Развитие агропромышленного комплекса – одна из наших приоритетных задач. С учетом того, что ФосАгро – один из крупнейших производителей в России, и спрос на продукцию компании в Рязанской области растет, мы поддерживаем планы «ФосАгро-Регион» по развитию логистической сети, – подчеркнул губернатор.

Николай Любимов пожелал «ФосАгро-Регион» дальнейшего развития и выразил уверенность, что реализация предложенных компанией проектов повышению урожайности и рентабельности рязанских сельхозтоваропроизводителей.