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Новости РязаниСпорт

ФК «Рязань» продлил контракт с полузащитником Дудайти

7info

ФК «Рязань» подписал новый контракт с 23-летним полузащитником Тимуром Дудайти. Об этом сообщила пресс-служба команды. 

Полузащитник Тимур Дудайти (родился 21 августа 1996 года) – воспитанник футбольной школы Алания. Сезон 2016-2017 Тимур провёл за владикавказский «Спартак». Затем защищал цвета «Химик-Арсенала». В сезоне 2019-2020 Тимур был заявлен за основной состав тульского «Арсенала», который выступает в элите российского футбола –  Премьер лиге. 

В ФК «Рязань» Дудайти перешёл зимой 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 так и не смог сыграть за нашу команду ни одного официального матча. 

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