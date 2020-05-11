Фасад здания в центре Рязани отреставрируют за 17 млн рублей

Фасад исторического здания, в котором сейчас размещается Рязанский медицинский университет, отреставрируют. Информация об аукционе не проведение капитального ремонта фасада дома на пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского размещена на портале госзакупок.
Начальная стоимость проекта составляет 17,1 миллиона рублей. На эти деньги планируется провести частичную реставрацию декоративных элементов фасада, восстановить утраченный декор, отремонтировать кирпичную кладку дворовых фасадов и покрасить здание.
Историческое здание было построено в первой четверти XIX века. В советские годы здание ремонтировали, его планировка была значительно изменена.
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