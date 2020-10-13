Елена Сорокина приняла участие в совещании по загрязнению воздуха

Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила совещание о загрязнении воздуха в городе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Елена Сорокина заметила, что ведомство получает больше всего жалоб именно из-за состояния воздуха в Рязани.
Мэр города также отметила, что эколаборатория ГО и ЧС Рязани регулярно выезжает в районы, откуда поступило больше всего жалоб, для забора проб воздуха. Затем она передает результаты в соответствующие органы.
Елена Сорокина отметила, что всего за несколько дней, с 6 по 13 октября, в Рязани взяли 41 пробу воздуха во всех районах города. В двух пробах, взятых в Советском районе, выявили превышение ПДК.
Глава администрации также подчеркнула, что согласна с активистом Александром Суфрановичем о необходимости проведения инвентаризации выбросов промышленных предприятий и ознакомить с ними общественность.
Елена Сорокина отметила, что каждое предприятие должно соблюдать требования, которые для них установлены. Так, для каждый завод не должен превышать определенный уровень выбросов. А для особо «грязных» предприятий разрабатываются специальные предписания по снижению выбросов.