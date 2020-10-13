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Елена Сорокина приняла участие в совещании по загрязнению воздуха

Елена Лобанова

Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила совещание о загрязнении воздуха в городе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. 

Елена Сорокина заметила, что ведомство получает больше всего жалоб именно из-за состояния воздуха в Рязани. 

— Совершенно справедливо, что жителей не волнует, к чьим полномочиям относится осуществление контроля за состоянием атмосферного воздуха. Мы все живем в Рязани и хотим, чтобы здесь было легко дышать и безопасно жить, — написала глава администрации. 

Мэр города также отметила, что эколаборатория ГО и ЧС Рязани регулярно выезжает в районы, откуда поступило больше всего жалоб, для забора проб воздуха. Затем она передает результаты в соответствующие органы. 

Елена Сорокина отметила, что всего за несколько дней, с 6 по 13 октября, в Рязани взяли 41 пробу воздуха во всех районах города. В двух пробах, взятых в Советском районе, выявили превышение ПДК. 

— Мы направили запросы в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Рязанской области, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, Министерство природопользования Рязанской области с просьбой разобраться в ситуации и принять меры реагирования, — заверила Елена Сорокина. 

Глава администрации также подчеркнула, что согласна с активистом Александром Суфрановичем о необходимости проведения инвентаризации выбросов промышленных предприятий и ознакомить с ними общественность. 

Елена Сорокина отметила, что каждое предприятие должно соблюдать требования, которые для них установлены. Так, для каждый завод не должен превышать определенный уровень выбросов. А для особо «грязных» предприятий разрабатываются специальные предписания по снижению выбросов. 

— Думаю, общественности было бы интересно и полезно познакомиться с этими мероприятиями. Когда жители города будут проинформированы, когда в этом вопросе будет открытость и гласность, предприятия в полной мере почувствуют свою ответственность. Это поможет избежать повторения подобной ситуации, — поделилась Елена Сорокина.

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