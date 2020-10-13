Елена Сорокина оценила выставку в Рязанском фотодоме

Во вторник, 13 октября, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила фотовыставку «Город» в музейно-выставочном центре имени Е.Н. Каширина, сообщает пресс-служба администрации.

В фотодоме Елена Сорокина посмотрела на работы Андрея Бардошина, Геннадия Карпушкина и Александра Соловьева.

— Это особое искусство – показать повседневные, привычные городские виды с совершенно другой стороны. В обыденных вещах авторы сумели увидеть красоту, достойную того, чтобы быть запечатленной на фотографии, – отметила Елена Сорокина.

Идея данной выставки, по словам организаторов, заключается в том, чтобы показать различное видение одного и того-же места. Свои работы представили три совершенно разных автора, поэтому у каждого из них свое прочтение города и свое понимание творческого процесса.