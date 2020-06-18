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Дом на перекрёстке улиц Сенной и Кольцова будет отреставрирован. Об этом 18 июня на заседании градостроительного комитета Рязанской городской Думы сообщил руководитель региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев.

Реставрация будет проведена за счёт инвестора, сейчас идёт подготовка проектной документации.

Депутаты задали руководителю инспекции вопросы по ряду других домов в городе, признанных объектами культурного наследия. В частности, депутат Сергей Еремин сообщил о желании жителей дома N40 на улице Салтыкова-Щедрина, 40 исключить его из перечня объектов культурного наследия из-за аварийного состояния дома и отсутствия средств на его реставрацию у собственников. Зайцев отметил, что таких прецедентов в регионе не было, если объект не полностью утрачен исключить его из перечня невозможно.