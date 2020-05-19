Депутаты Рязанской облдумы помогают жителям районов решать местные проблемы

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Председатель областной Думы Аркадий Фомин встретился с руководством Шиловского МУП «Тепловые и электрические сети» по вопросу продления периода освещения улицы, прилегающей к железнодорожному вокзалу в поселке Шилово. Об этом сообщает пресс-служба облддумы.

Сейчас уличные фонари горят на Стройкова до 11 часов вечера, жители просили в связи с расписанием пригородных электричек увеличить период освещения до 24.00. По словам Фомина, ему удалось договориться с руководством Шиловского МУПТЭС о решении проблемы.

Он отметил, что в районном поселке на энергосберегающие заменено около 550 ламп, это на 40% снизит расходы муниципального бюджета на оплату уличного освещения. Это позволит к середине 2021 года перейти на освещение поселка на весь период темного времени суток.

Депутат облдумы Владимир Материкин в рамках депутатского контроля побывал на стройплощадке в селе Купля Шацкого района, где строится дом для многодетной семьи Таракановых. Семья обращалась к депутату по вопросу улучшения жилищных условий и получила разъяснения по участию в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», которой предусмотрена реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Как сообщил парламентарий, семья подходила под условия программы, с момента обращения на прием вопрос был взят под личный контроль.