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Депутат Рязанской облдумы передал в школы тепловизоры

Вера Бочкова
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Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев и председатель Общественного совета при Рязанской областной Думе Станислав Сливин во вторник, 16 июня, передали в школы Советского района Рязани бесконтактные тепловизоры. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Приборы для измерения температуры будут использоваться в ходе учебного процесса для выявления заболевших, в том числе − при проведении единого государственного экзамена.

– Коронавирусная инфекция вносит свои коррективы во все сферы жизни, − отметил Шевырев. − С нового учебного года тепловизорами будут фиксировать состояние здоровья школьников и при необходимости оперативно принимать меры.

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