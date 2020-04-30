Депутат Рязанской облдумы передал планшеты в школы Михайловского района

Депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков передал планшеты в школы Михайловского района и местной многодетной семье. Об этом сообщает сайт облдумы.
Депутат также встретился с главой Михайловского района Евгением Сидоровым и обсудил работу учреждений социальной сферы. Пупков отметил, что недавно произошло объединение Михайловской районной больницы с областной клинической, и поинтересовался, как это отразилось на качестве обслуживания пациентов. Евгений Сидоров рассказал, что стали приезжать узкие специалисты, хирурги, и у людей появилось больше возможностей получить консультации.
На встрече также обсуждалась проблема с привлечением молодых специалистов в образовательные учреждения района.
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