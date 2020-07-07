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Депутат Рязанской гордумы организовала субботник в посёлке Строитель

Вера Бочкова
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Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова 7 июля организовала субботник в посёлке Строитель после жалоб жителей. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Депутат и сотрудники префектуры Октябрьского района убрали мусор и окосили траву. Субботник состоялся в зеленой зоне у дома №34 по Качевской улице.

– Когда здесь станет чисто, мне хотелось бы установить табличку с просьбой не бросать мусор. К сожалению, люди сами засоряют поселок, в котором живут. При этом на уборку  выходят те, кто никогда не позволит себе бросить бумажку на землю, – сказала Светлана Ворнакова.

Депутат пообщалась с жителями поселка и отметила, что у людей нет желания принимать участие в субботнике.

Уборка в районе улицы Качевской будет продолжена. Для ликвидации  несанкционированной свалки в зеленой зоне привлекут технику, сообщили в пресс-службе.

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