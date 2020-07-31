Чиновники рассказали, как борются с загрязнением воздуха в Рязани

Понимаем, насколько наши жители обеспокоены качеством воздуха – количество обращений на эту тему увеличивается. Мы принимаем во внимание каждое из них и выстраиваем свою работу с учётом полученной от жителей информации.
Как мы уже отмечали, работа надзорных органов при расследовании и пресечении случаев загрязнения в городе Рязани проводится комплексно и подразумевает межведомственное взаимодействие. В рамках своих полномочий посредством передвижных лабораторий и стационарных постов мы проводим мониторинг воздуха. В случаях превышения ПДК передаем информацию в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональные Управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, администрацию города Рязани, филиал ЦЛАТИ по Рязанской области, ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» для дальнейшего реагирования.
Для того чтобы инициировать внеплановые проверки в отношении предприятий, расположенных в Южном и Восточном промузлах, наши специалисты направляют в природоохранную прокуратуру все необходимые материалы. В отношении предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, проводим проверки на предмет соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Так, в этом году привлечено к административной ответственности 4 должностных лица.
Вместе с тем, министерством регулярно ведётся профилактическая работа по разъяснению положений действующего законодательства в области охраны атмосферного воздуха.
Всю информацию о нашей работе мы регулярно публикуем в общем доступе.