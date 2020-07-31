Чиновники рассказали, как борются с загрязнением воздуха в Рязани

Сотрудники министерства природопользования Рязанской области рассказали о своих действиях в борьбе за качество воздуха в Рязани. Большой комментарий они разместили на странице губернатора Николая Любимова в соцсети ВКонтакте.

Отметим, что комментарии о промышленных выбросах в Рязани от жителей города часто появляются на странице Любимова. Рязанцы жалуются на то, что в городе трудно дышать.

Вот, что написали по этому поводу чиновники Минприродопользования.

Понимаем, насколько наши жители обеспокоены качеством воздуха – количество обращений на эту тему увеличивается. Мы принимаем во внимание каждое из них и выстраиваем свою работу с учётом полученной от жителей информации. Как мы уже отмечали, работа надзорных органов при расследовании и пресечении случаев загрязнения в городе Рязани проводится комплексно и подразумевает межведомственное взаимодействие. В рамках своих полномочий посредством передвижных лабораторий и стационарных постов мы проводим мониторинг воздуха. В случаях превышения ПДК передаем информацию в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональные Управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, администрацию города Рязани, филиал ЦЛАТИ по Рязанской области, ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» для дальнейшего реагирования. Для того чтобы инициировать внеплановые проверки в отношении предприятий, расположенных в Южном и Восточном промузлах, наши специалисты направляют в природоохранную прокуратуру все необходимые материалы. В отношении предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, проводим проверки на предмет соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Так, в этом году привлечено к административной ответственности 4 должностных лица. Вместе с тем, министерством регулярно ведётся профилактическая работа по разъяснению положений действующего законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Всю информацию о нашей работе мы регулярно публикуем в общем доступе.