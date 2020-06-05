Бывшему и.о. мэра Рязани переквалифицировали обвинение

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Бывшему исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову переквалифицировали обвинение. Об этом, со ссылкой на его адвоката Эдуарда Видакаса, сообщает «МК в Рязани».

Теперь бывшего и. о. мэра города обвиняют в присвоении и растрате. По этой статье Карабасову может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомни, Сергей Карабасов уже почти год находится в СИЗО. Туда он попал по делу о «площадке-призраке». О детской площадке в Лесопарке, которая не появилась на месте, президенту России рассказала рязанская журналистка. После этого Владимир Путин поручил разобраться.

В администрации Рязани сообщили, что частично площадка была установлена в другом месте, всё это оформлено документально. Тем не менее, Карабасова после возвращения из отпуска в Турции задержали, а затем поместили в СИЗО. Сначала его обвиняли в мошенничестве, теперь же статью переквалифицировали.