Аркадий Фомин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Ковалева

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на своей странице в соцсети выразил соболезнования в связи со смертью бывшего губернатора Рязанской области Олега Ковалева.
«Сегодня не стало Олега Ивановича Ковалева. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким.
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Олег Иванович возглавлял Рязанскую область почти 10 лет. Он принял регион в непростые для страны времена, и каждый день работал над тем, чтобы Рязанская область развивалась, реализовались важные для людей проекты.
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Мы знаем Олега Ивановича как честного, ответственного руководителя, неравнодушного человека, переживающего за общее дело. Искренние соболезнования. Светлая память».
Олега Ковалёва не стало в понедельник, 11 мая.
Олег Иванович Ковалёв родился 7 сентября 1948 года в селе Ванновское (Краснодарский край, РСФСР, СССР).
Ковалёв возглавлял Рязанскую область с 2008 по 2017 годы.
С 19 сентября 2017 года он стал членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителем от правительства Рязанской области.
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