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Аркадий Фомин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Ковалева

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на своей странице в соцсети выразил соболезнования в связи со смертью бывшего губернатора Рязанской области Олега Ковалева.

«Сегодня не стало Олега Ивановича Ковалева. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

Олег Иванович возглавлял Рязанскую область почти 10 лет. Он принял регион в непростые для страны времена, и каждый день работал над тем, чтобы Рязанская область развивалась, реализовались важные для людей проекты.

Мы знаем Олега Ивановича как честного, ответственного руководителя, неравнодушного человека, переживающего за общее дело. Искренние соболезнования. Светлая память».

Олега Ковалёва не стало в понедельник, 11 мая.

Олег Иванович Ковалёв родился 7 сентября 1948 года в селе Ванновское (Краснодарский край, РСФСР, СССР).

Ковалёв возглавлял Рязанскую область с 2008 по 2017 годы.

С 19 сентября 2017 года он стал членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителем от правительства Рязанской области.

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